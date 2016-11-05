أخبار عاجلة

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر -
مساء dmc - خبير بـ " دويتشه فيله " : مصر تشهد موجة تضامن مثيرة للإهتمام -
مساء dmc - نيويورك تايمز : تفجيرات "أحد السعف" كشفت مؤامرة داعش لتقسيم مصر -
بالصور.. سكرتير عام محافظة المنوفية يقدم العزاء لأسرة الشهيدة نجوي الحجار -
وقفة تضامنية أمام السفارة المصرية بالأردن للتنديد باﻹرهاب -
مساء dmc - حالات متوقع فيها تطبيق " قانون الطوارئ " -
مساء dmc - البرادعي : إن لم نستأصل أفكار العزل والنبذ والإقصاء فهي ستجد دوماً من يترجمها إلى عداءات -
مساء dmc - شاب مصري يحذر من آخر توعد بإستمرار التفجيرات عبر صفحته بالفيس بوك -
فيديو.. اللقطات الأولى لأتوبيس بروسيا دورتموند بعد الهجوم الإرهابي -
أيوب: الدوري مازال في الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور..حملات علي مواقف السيارات لمنع إستغلال السائقين للركاب ببني سويف ‎

Google+ Print
صورة من الحدث

صورة من الحدث

المراسل: محمد شعبان

قاد صباح اليوم السبت، المحاسب خالد عويس رئيس مركز ومدينة ناصر شمال محافظة بني سويف بالتعاون مع مركز شرطة ناصر وإدارة المرور، حملة تفتيشية علي الطرق الرئيسية والفرعية بدائرة المركز للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة للأجرة التي إعتمدها المحافظ ومنع إستغلال السائقين للركاب .

وإنتشرت أفراد الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة المحاسب خالد عويس رئيس المدينة بالطرق الرئيسيية والفرعية بنطاق المركز، لإستيقاف السيارات لمعرفة تطبيق الأجرة الجديدة من الركاب من عدمة وعدم إستغلال السائقين ورفع الأجرة عقب إرتفاع الوقود .

ومن جانبة، أكد المحاسب خالد عويس، في تصريحات صحفية خاصة ، أن حملات هدفها التأكد من عدم إستغلال السائقين للمواطنين وتطبيق التعريفة الجديدة للأجرة المعتمدة رسمياً من المحافظ .

يذكر أن، المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، إعتمد الزيادة الجديدة لتعريفة الأجرة بين الأقاليم والمحافظات والنقل الداخلي بين مراكز المحافظة وبين المراكز والقرى التابعة لها وتعريفة التاكسي داخل مدينة بني سويف وشرق النيل ، وتعريفة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف وذلك عقب القرارات الاقتصادية التي اتخذتها مساء أمس الخميس بزيادة أسعار الوقود.

حيث تم زيادة تعريفة الأجرة على الخطوط الداخلية بمراكز ومدن المحافظة بمقدار 25 قرشاً عن التعريفة السابقة باستثناء بعض المسافات الطويلة نسبيا فقد تم زيادتها إلى 50 قرشاً ، وزيادة تعريفة التاكسي داخل المدينة لتكون 5 جنيهات وإلى شرق النيل بـ 10 جنيهات , فيما تراوحت الزيادة بين المحافظة والمحافظات المجاورة من 1 جنيه إلى 2 جنيه

وشدد “المحافظ” على تكثيف حملات الرقابة على جميع مواقف السيارات ومتابعة إلتزام السائقين بالزيادة التي أقرتها المحافظة سواء أجرة الأقاليم والمحافظات وتعريفة السرفيس والنقل الداخلي سواء السرفيس أو التأكسي والنقل بين المراكز والقرى وذلك منعاً للاستغلال أو المغالاة في الأجرة وللتخفيف عن كاهل المواطين

كما وجًه المحافظ مدير مشروع المواقف بعمل لوحات اعلانية (بانرات) ووضعها في مكان بارز بالمواقف الرئيسية بالمراكز والمدن لإعلام المواطنين بالتعريفة الجديدة.

2www 14991840_1777928925806286_4950312199481404305_n 14908328_1777929012472944_5330936009736609605_n 14909893_1777928819139630_2923520269639687526_n 14907048_1777928845806294_7081565496885409855_n

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

«الصناعات المعدنية»: تراجع أسعار الحديد الصيني في بورصة لندن

«الصناعات المعدنية»: تراجع أسعار الحديد الصيني في بورصة لندن