بالصور..حملات علي مواقف السيارات لمنع إستغلال السائقين للركاب ببني سويف ‎

المراسل: محمد شعبان

قاد صباح اليوم السبت، المحاسب خالد عويس رئيس مركز ومدينة ناصر شمال محافظة بني سويف بالتعاون مع مركز شرطة ناصر وإدارة المرور، حملة تفتيشية علي الطرق الرئيسية والفرعية بدائرة المركز للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة للأجرة التي إعتمدها المحافظ ومنع إستغلال السائقين للركاب .

وإنتشرت أفراد الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة المحاسب خالد عويس رئيس المدينة بالطرق الرئيسيية والفرعية بنطاق المركز، لإستيقاف السيارات لمعرفة تطبيق الأجرة الجديدة من الركاب من عدمة وعدم إستغلال السائقين ورفع الأجرة عقب إرتفاع أسعار الوقود .

ومن جانبة، أكد المحاسب خالد عويس، في تصريحات صحفية خاصة ، أن حملات هدفها التأكد من عدم إستغلال السائقين للمواطنين وتطبيق التعريفة الجديدة للأجرة المعتمدة رسمياً من المحافظ .

يذكر أن، المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، إعتمد الزيادة الجديدة لتعريفة الأجرة بين الأقاليم والمحافظات والنقل الداخلي بين مراكز المحافظة وبين المراكز والقرى التابعة لها وتعريفة التاكسي داخل مدينة بني سويف وشرق النيل ، وتعريفة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف وذلك عقب القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مساء أمس الخميس بزيادة أسعار الوقود.

حيث تم زيادة تعريفة الأجرة على الخطوط الداخلية بمراكز ومدن المحافظة بمقدار 25 قرشاً عن التعريفة السابقة باستثناء بعض المسافات الطويلة نسبيا فقد تم زيادتها إلى 50 قرشاً ، وزيادة تعريفة التاكسي داخل المدينة لتكون 5 جنيهات وإلى شرق النيل بـ 10 جنيهات , فيما تراوحت الزيادة بين المحافظة والمحافظات المجاورة من 1 جنيه إلى 2 جنيه

وشدد “المحافظ” على تكثيف حملات الرقابة على جميع مواقف السيارات ومتابعة إلتزام السائقين بالزيادة التي أقرتها المحافظة سواء أجرة الأقاليم والمحافظات وتعريفة السرفيس والنقل الداخلي سواء السرفيس أو التأكسي والنقل بين المراكز والقرى وذلك منعاً للاستغلال أو المغالاة في الأجرة وللتخفيف عن كاهل المواطين

كما وجًه المحافظ مدير مشروع المواقف بعمل لوحات اعلانية (بانرات) ووضعها في مكان بارز بالمواقف الرئيسية بالمراكز والمدن لإعلام المواطنين بالتعريفة الجديدة.