نور عرقسوسي قريباً بالمصري والخليجي واللبناني..

كشفت نجمة برنامج "ذا فويس" نور عرقسوسي أنّها ستغنّي قريباً بعدّة لهجات عربية، مشيرة إلى أنّها انتهت مؤخّراً من تسجيل أغنية باللهجة الخليجية "البيضاء"، وأنّها تستعدّ لإطلاق أغنية رومانسيّة وباللهجة اللبنانيّة.

كما كشفت عرقسوسي عن عمل يجري التحضير له باللهجة المصريّة.

وكانت نور قد غنّت جنباً إلى جنب مع الفنان كاظم الساهر على مسرح بيت الدين في لبنان, وغنّت معه "زيديني عشقاً".

وعبّرت عرقسوسي عن افتخارها واعتزازها بغنائها من شعر نزار قباني الذي تنتمي وإيّاه إلى مدينة واحدة هي "دمشق"، حسب تعبيرها، واصفة "زيديني عشقاً" بالقصيدة التي تمّ تخليدها بفضل صوت القيصر.

وعن المشاركة مع القيصر في أعمال ومناسبات أخرى، أكّدت نور أنّها تتمنّى ذلك وبشدّة، لكنّها أقرّت بعدم وجود مناسبة قريبة لتحقيق ذلك.