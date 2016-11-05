بالأسماء.. المحكوم عليهم بالسجن المشدد في «اقتحام قسم التبين»

قضت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، في قضية محاكمة 47 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ «اقتحام قسم التبين»، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، غيابيا للمتهمين أرقام 22 و29 و30 و32 و35 و36 و39 و40 و42 و54 وحضوريا للباقين على النحو التالي:

أولا: بمعاقبة 21 متهما بالسجن المشدد 15 عاما

وهم جمال عادل عبد الخالق مازن، وصبحى قرنى حمودة، وحسام سعد رمضان ومحمودعبد الغفار عفيفى ورجب عبد الغفار محمد عبد النبي، ومحمد أبو زيد، ومحمد عبد الوهاب جبر محمد، وأيمن عبد الفتاح عوض، ومحمد سعد أنور زايد، وسيد عبد الفضيل حسين، وأسامة أحمد السباعي السمري، والحسيني أحمد متولي، ومحمد عبد الحميد أحمد، وحسن حامد محمد عبد السميع، وعبد الرحمن محمود عبده، ورضا سمير رمضان، وتامر ممدوح مأمون، ورضا عبد الفتاح غريب، ومسلم محمد مسلم، وأمين الهادى عبد العزيز.

وثانيًا: بمعاقبة 15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات

وهم: ومحمود زين محمد شرف، وخالد عيد منصور محمد، وسيد أبو سريع صابر عبد الفضيل، ومنصور أحمد عبد اللطيف حسن، وربيع عبد الجواد، ومحمد قدرى ثابت محمد، وعمرو محمود سلامة مسعود، وعبد الفضيل محمد عبد الفضيل، وياسرمحمد إبراهيم عبد الصمد، وعبد الله محمد السيد، وحازم محسن على مصطفى، ومحمد سعد رمضان محمد، ورجب عيد إبراهيم عبد الصمد ومحمد جمعة هندواى وجمال ربيع صبيح عبد الغنى.

وثالثًا: بمعاقبة 11 متهمًا بالسجن المشدد 7 سنوات

وهم: سيد سعد عبد الخالق عبد القادر، وأحمد عبد الرحمن أبو سريع وأحمد يسرى أحمد عبد الحليم وأيمن ربيع أمين عبد الجواد، وإبراهيم يوسف محمد، وخالد سمير رمضان محمد وعبد العظيم سعد عتريس أبو النيل وأسامة إبراهيم حامد وإبراهيم فرج عبد الدايم وأحمد عكاشة بحور.

ورابعا: بإلزام المحكوم عليهم بدفع مبلغ 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها قيمة ما أتلفوا.

وخامسًا: بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

وسادسًا: بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عبد الشافي السيد عثمان، وحمادة الصاوي، وأمانة سر يحيى عبد الرشيد، وحمدي الشناوي.

وكانت النيابة أحالت المتهمين الـ47 من عناصر جماعة الإخوان للمحاكمة الجنائية لأنهم في 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم التبين محافظة القاهرة تجمعوا في مسيرة متوجهة لقسم شرطة التبين حاملين أسلحة نارية وبيضاء ومواد تستخدم في الاعتداء وأطلقوا النيران على القوات المكلفة بالتأمين وباغتوا المجني عليهم مما ترتب عليه تكدير طمأنينتهم وتعريض حياتهم للخطر.

وأسفر ذلك عن مقتل شرطى من قسم التبين وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء، واحراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، كما اشتركوا في تجمهر عرض السلم العام للخطر، وكان الغرض منه الاعتداء على الأشخاص وإشاعة الفوضى وإفزاع الناس وسرقوا أسلحة ميرية مملوكة لوزارة الداخلية بالإكراه وأتلفوا عمدًا سيارات مملوكة لوزارة الداخلية.