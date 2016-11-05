الجيش السوري: دول أجنبية تستغل الجماعات الإرهابية لخدمة مصالحها

قال مدير فرع الإعلام بالجيش السوري، العميد سمير سليمان، إن الجيش السوري أعلن منذ فترة أنه لن يترك مجالًا للإرهابيين الموجودين في الأحياء الشرقية لمدينة حلب، مؤكدًا أن تلك الجماعات تتخذ من المدنيين دروعًا بشرية للتحصن في المدينة.

وأضاف سليمان خلال مداخلة لفضائية «الغد» الاخبارية، مع الإعلامي مهند العراوي، أنه تم إعطاء تلك المجاميع الإرهابين فرص متتالية للخروج إلا أن «جبهة النصرة»، التي تتحكم في تلك الجماعات المسلحة تمنع حدوث ذلك، مشيرًا إلى أن النصرة استقدمت عدد كبير من الإرهابيين الأجانب من الشيشان ودول خليجية وآسيوية لبدء معارك في غرب حلب إلا أنهم منيوا بخسائر فادحة.

وأوضح سليمان أن عدد القتلى من الإرهابيين تجاوز 800 قتيل وأكثر من 1500 جريح، بالإضافة إلى تدمير العشرات من الدبابات والآليات والعربات المفخخة، مؤكدا فشل الهجوم في غرب حلب فشلا ذريعًا بعكس ما تعلن المعارضة، مشيرًا إلى أنه إذا كان هناك أي نجاح لكانت تلك المجاميع الإرهابية واصلت التقدم إلا أنهم توقفا الآن.

وأشار سليمان إلى أن هناك إصرار من المجموعات الإرهابية على عدم السماح بإيجاد حل سياسي في المنطقة، بحكم أن القرار يعود لدول أجنبية – دولية وإقليمية، التي لا رغب في وجود حل سياسي وتريد استغلال تلك الجماعات الإرهابية حتى اللحظة الأخيرة للاستثمار السياسي فيما يخدم مصالحها.