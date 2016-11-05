محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة للسرفيس والنقل التي تتراوح بين 10 إلى 20%

أعتمدت محافظة الجيزة الزيادة المقررة فى تعريفة الركوب فى مواقف السرفيس والنقل الجماعى بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.

وذكر اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم عقد إجتماع عاجل أمس لإقرار الزيادة الجديدة وبحضور رئيس نقابة النقل الجماعى ومباحث المرور وكافة الجهات وإلزام السائقين بها حتى لايتم إستغلال المواطنين مشيراً أنه تم تحديد الزيادة وفقاَ لمسافة كل خط.

وأضاف أنه سيتم تشديد الرقابة على كافة المواقف والنقل الجماعى بالمحافظة لمراقبة الزيادة الجديده مشيراَ أنها تتراوح بين 10 إلى 20% وإتخاذ إجراءات رادعة حيال أى سائق لا يلتزم بالتعريفة الجديدة.

وأكد أنه تم كذلك إلزام كافة السائقين بوضع ملصقات على واجهة السيارة بالتعرفية المقررة وخط السير من بداية الخط وحتى نهايته.

من جانبة قال اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة أنه تم تشكيل غرفة عمليات على إتصال دائم بكافة الأحياء لمراقبة تطبيق التعريفة الجديدة والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لتكثيف الحملات وتشديد الرقابة وضبط أى مخالفات من السائقين.