ميدفيدف: تخصيص جزء من الاحتياطي باليوان يجعل السوق المالية الدولية أكثر استقرارا

قال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، اليوم السبت، إن بلاده مهتمة بتخصيص جزء من احتياطياتها النقدية باليوان الصيني، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الموقف المالي العالمي أكثر استقرارا.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن مدفيديف قوله:”إن قيمة عملة اليوان الصيني متوافقة بشكل كبير مع مستوى التنمية في الاقتصاد الصيني، وهذا الأمر تم الاعتراف به من قبل المؤسسات المالية الدولية، ونحن يسعدنا سماع ذلك، لذا أعنى أن فرصة تخصيص جزء من مواردنا ليس فقط من خلال صك الدولار أو اليورو (سواء كانت عملة ورقة أو غيرها من الأدوات المالية الأخرى) ولكن أيضا من خلال صكوك بالعملة الوطنية لجمهورية الصين الشعبية “اليوان” وهو أمر من شأنه أن يجعل الموقف المالي العام في دول العالم أكثر استقرارا”.

وتابع مدفيديف :”الأزمة العالمية في عام 2008 أثارت تساؤلا حول ما إذا كان المرء يمكنه أن يثق في نظام مالي دولي يعتمد في الأساس على عملة واحدة أو عملتين على حد أقصي؟! – واقصد بذلك الدولار الأمريكي أو اليورو إلى حد ما”.

وأضاف رئيس الوزراء الروسي:”أنه من أجل أن يعمل الاقتصاد العالمي النقدي بشكل طبيعي، فإن نظام العملة يجب أن يتكون من

> كتلة متعددة العملات، حتى يصبح النظام المالي الدولي أكثر استقرارا في رأيي وأن عنصر تحقيق ذلك يتمثل في ظهور اليوان الصيني كعملة في الاحتياطي النقدي لأي دولة”.

أ ش أ