إحالة 8 أطباء ومدير مكتب تموين للتحقيق لغيابهم عن العمل بالغربية

الغربية إسلام الخياط

أحال اللواء مهندس ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة 8 أطباء من وحدات صحية مختلفة للتحقيق، وكذلك مدير مكتب تموين، لغيابهم عن العمل

كان رئيس المدينة كلف عبد الصمد الرفاعى نائب رئيس المدينة وأحمد المغاورى سليمان مساعد رئيس المدينة بالمتابعة الدورية على التموين والمواد البترولية ومستودعات الغازوالصحة.

وبالمرور والمتابعة تم إحالة الأطباء الثمانية من ٨ وحدات صحية بمسهلة وميت غزال وكفرالحاج داوود والجميزة وكفر الشيخ مفتاح وشبراقاص والمنشاة الجديدة وكفر كلا الباب ومدير مكتب تموين الجعفرية ومسئول الدفتر بأدارة تموين السنطة لعدم وجودهم فى النوبتجية

وتم رفع تقرير لمكب اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية، والدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية لاتخاذ الاجراءات القانونية