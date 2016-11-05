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الصحة العالمية تحذر من تأثير الإعلانات الرقمية للوجبات السريعة على الأطفال

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الصحة العالمية تحذر من تأثير الإعلانات الرقمية للوجبات السريعة على الأطفال الصحة العالمية تحذر من تأثير الإعلانات الرقمية للوجبات السريعة على الأطفال

>كتب بيتر إبراهيم

حذر تقرير لمنظمة الصحة العالمية، من عدم كفاية القوانين الحالية المخصصة لحماية الأطفال من الإعلانات الرقمية المروجة للوجبات السريعة.

 

وأكد التقرير ضرورة اتخاذ صناع القرار فى مختلف الدول إجراءات للتعامل مع مشكلة التسويق الرقمى عبر الإنترنت وتوفير نوع من الحماية للأطفال ضد هذه الإعلانات حفاظا على صحتهم.

 

ويشير التقرير، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إلى أن الأطفال معرضون بشدة لمشاهدة الإعلانات التى تروج لأطعمة تحتوى على نسب عالية من والملح والسكر، لكن الآباء والأمهات عادة ما لا يدركون التقنيات الحديثة المستخدمة فى الترويج لذلك عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

 

وقال مسئولون بمنظمة الصحة العالمية، إن 25% تقريبا من أطفال المدارس بأوروبا يعانون من البدانة أو السمنة المفرطة مما يزيد فرص إصابتهم فى المستقبل بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكر، محذرين من مدى تأثير الإعلانات الرقمية للوجبات السريعة على نسبة السمنة بين الأطفال.


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