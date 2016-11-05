المشدد 15 سنة لـ21 متهما و10سنوات لـ15و7سنوات لـ11 بـ"أحداث التبين"

كتب محمد عبد الرازق

أصدرت الدائرة 11 "إرهاب"، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، السبت، حكمها على 47 متهما منهم 33 محبوسا و14 هاربين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم التبين".

و قضت المحكمة بمعاقبة 21 متهما بالسجن المشدد 15 سنة، كما قضت المحكمة بمعاقبة 15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات وعاقبت المحكمة 11 متهما بالسجن 7 سنوات وتغريمهم مبلغ 10 ملايين و100 ألف وواحد جنيه قيمه ما اتلفوا وقضت المحكمة بوضعهم تحت المراقبة مدة 5 سنوات عقب أنتهاء العقوبة.

ووجهت النيابة لهم تهم مقاومة السلطات، واقتحام منشأة شرطية، وتهريب متهمين، وإشعال النيران واقتحام قسم 15 مايو والتبين، وإتلاف سيارات الشرطة.

وكشفت التحقيقات التى أجراها معتز مجاهد، رئيس نيابة 15 مايو والتبين، أن قوة من قسم 15 مايو رصدت عن تجمع عدد من أهالى المتهمين محاولين إخراج ذويهم من القسم إلا أن القوات أطلقت الأعيرة النارية وتصدت لهم، وتمكنت من ضبط 5 من البلطجية المتهمين بالمشاجرة والتعدى على أفراد الأمن واقتحام القسم.