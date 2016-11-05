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وزير الآثار ينهى زيارته لجامعة المنصورة بعد حضور مؤتمر الأثريين العرب

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وزير الآثار ينهى زيارته لجامعة المنصورة بعد حضور مؤتمر الأثريين العرب وزير الآثار ينهى زيارته لجامعة المنصورة بعد حضور مؤتمر الأثريين العرب

>الدقهلية ـ شريف الديب ـ محمد حيزة

أنهى الدكتور خالد العناني، وزير الآثار زيارته لجامعة المنصورة اليوم السبت، لحضور مؤتمر الأثريين العرب الـ 19 المقام بمحافظة الدقهلية، وتنظمه كلية الآداب جامعة المنصورة.

وكرم "العنانى" عددا من الأثريين العرب، من دول " والسودان، ومصر"، وجامعات "المنصورة، والقاهرة، وعين شمس، والأزهر"، لجهودهم فى مجال الآثار والحفريات وترميم الآثار، وسلمهم دروع جامعة المنصورة وكلية الآداب.

فيما أهدى رئيس جامعة المنصورة، درع الجامعة، لوزير الآثار، تكريما له على حضوره المؤتمر، موجها له دعوة لتقديم الدعم للمناطق الأثرية بالمنصورة، بإشراف الجامعة.
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مصر 365

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