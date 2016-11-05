الجيش النيجيري يعثر على إحدى فتيات شيبوك المختطفات

قال متحدث باسم الجيش النيجيري، اليوم السبت، إن الجنود عثروا على واحدة من بين أكثر من 200 فتاة من فتيات المدارس اللائي اختطفتهن جماعة بوكو حرام المتشددة من مدرستهن في مدينة شيبوك شمال شرق البلاد في 2014.

واختطفت الجماعة المتشددة نحو 270 فتاة في أبريل 2014. وشنت بوكو حرام تمردا مسلحا منذ سبع سنوات.

وقال المتحدث ساني عثمان إن الجنود اكتشفوا أن الفتاة واحدة من فتيات شيبوك أثناء تدقيقهم في الهاربين من قاعدة لبوكو حرام في غابة سامبيسا اليوم السبت في حوالي الساعة 0600 صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش) في بولكا التي تقع في منطقة حكومة جوزا المحلية في ولاية بورنو.

وقال المتحدث باسم الجيش إن الفتاة – واسمها مريم علي مايانجا- “أُكتشف أنها تحمل ابنا عمره عشرة أشهر”.

وفي الشهر الماضي أطلقت بوكو حرام سراح 21 فتاة من المختطفات عقب محادثات مع الحكومة بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والحكومة السويسرية.

وكانت أول فتاة يعثر عليها الجنود على أطراف غابة سامبيسا- وهي منطقة أحراج مترامية الأطراف- في مايو.