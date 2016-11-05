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مساعد وزير الخارجية يلتقي رئيس جمهورية سيراليون لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي

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مساعد وزير الخارجية يلتقي رئيس جمهورية سيراليون لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي مساعد وزير الخارجية يلتقي رئيس جمهورية سيراليون لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي

السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية – أرشيفية

قام السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، بناءً على توجيه من وزير الخارجية سامح شكري، بجولة في منطقة غرب أفريقيا شملت سيراليون خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2016، ولك في إطار تعزيز العلاقات بين وسيراليون.

وقال السفير ماهر المهدي سفير مصر في سيراليون إن الزيارة تعد تأكيدًا على توجه الدبلوماسية المصرية نحو تعزيز العلاقات الثنائية مع كافة دول القارة، مضيفًا أنها تأتي كذلك في إطار الزخم الذي تشهده حاليًا العلاقات المصرية السيراليونية ، خاصة ما شهدته الفترة الماضية من زيارة العديد من الوفود السيراليونية رفيعة المستوى إلى القاهرة، على رأسها زيارة الرئيس السيراليوني للقاهرة في نهاية يونيو 2016.

وأشار سفير مصر في سيراليون إلى أن الزيارة تضمنت عقد العديد من اللقاءات مع كبار المسئولين على رأسهم رئيس الجمهورية ووزير الخارجية.

وشهدت المباحثات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في ضوء الدور الذي تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية في دعم قدرات الأشقاء الأفارقة لتحقيق أهداف التنمية بدول القارة، فضلًا عن بحث تشجيع القطاع الخاص المصري للعمل والإستثمار في سيراليون في ظل امتلاك القارة لإمكانات وفرص كبيرة تسعى أطراف عديدة للاستفادة منها.

كما تضمنت الزيارة التشاور والتنسيق على المستوى المتعدد الأطراف في ضوء رئاسة سيراليون للجنة رؤساء الدول والحكومات المعنية بإصلاح وتوسيع مجلس الأمن «C10»، وعضوية مصر المتزامنة في كل من مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس حقوق الإنسان، كصوت معبر عن مصالح القارة الأفريقية.

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