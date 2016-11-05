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انتخاب المغرب عضوا في اللجنة الدولية لجمعيات المخترعين

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انتخاب المغرب عضوا في اللجنة الدولية لجمعيات المخترعين انتخاب المغرب عضوا في اللجنة الدولية لجمعيات المخترعين

علم المغرب _ أرشيفية

أعلن اتحاد المخترعين المغاربة اليوم السبت أنه تم انتخاب المغرب عضوا في اللجنة التنفيذية للفيدرالية الدولية لجمعيات المخترعين التي يوجد مقرها بسويسرا ؛ وذلك خلال اجتماع المنظمة بمدينة (نورنبرج) الألمانية.

وأوضح بيان صادر عن الاتحاد أن انتخاب المغرب في شخص المخترع المغربي مجيد البوعزاوي كان بأغلبية كبيرة من الأصوات 78 صوتا من مجموع 84 صوتا ولمدة سنتين.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ إنشاء الفدرالية الدولية لجمعيات المخترعين سنة 1968 التي يحقق فيها المغرب هذا الإنجاز ، ليحظى بذلك بمقعد داخل اللجنة التنفيذية إلى جانب 20 بلدا الأكثر نشاطا في مجال الاختراع والابتكار وخاصة روسيا وسويسرا وألمانيا
> والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والسويد والبرازيل والصين والهند وكوريا الجنوبية.

أ ش أ

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