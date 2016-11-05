قبول طعن 18 متهمًا على حبسهم في «أحداث جامعة المنصورة»

قضت محكمة النقض للمرة الثانية بقبول طعن 18 طالبًا بجامعة المنصورة، صدرت ضدهم أحكام بالحبس.

وجاء في نص الحكم « أولًا، بعدم قبول الطعن المقدم، من المحكوم عليه أحمد نصر أبو يوسف، وعادل محمد فهمي سلطان ، وبحر النجدي أبو النجا، ومحمد إبراهيم سلامة شكلًا.

كما قضت المحكمة بقبول طعن المحكوم عليهم «ياسر محمد عوض، وأحمد عبدالرزاق النبي فرج، وأحمد شوقي السيد، وأحمد محب إبراهيم، وخالد عبدالفتاح يوسف، ومحمد رمضان حجازي، وأحمد عادل حلمي، و أحمد طه يوسف، وإبراهيم رضا أحمد، وأحمد شعبان الزناتي، وأحمد عامر الحجه، وعمر إسماعيل البسيوني، ومحمد عبدالله العراقي، ومصطفى عبدالحميد عبده، شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم الموضوع فيه بالنسبه له والمحكوم عليهم الذي قضى بعدم قبول طعنهم شكلا وحددت جلسة 21/1/2017 لنظر الموضوع وعلى النيابة أعلام المتهمين وشهود الإثبات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي أبو الخير، وعضوية كلا من محمود خضر، وبدر خليفة، والأسمر نظير، وسكرتارية نجيب لبيب محمد، و محمد الشيحي

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الطلاب بعد اقتحام الجامعة في 12 نوفمبر 2013، ووجهت لهم النيابة عدة تهم أبرزها تكدير السلم العام، و القيام بأعمال شغب وعنف وتخريب.

وتمت إحالتهم يوم 8 فبراير 2014 إلى محكمة الجنايات بالمنصورة برئاسة المستشار أسامة عبدالظاهر، الذي حكم عليهم في 21 من مايو الماضي بالسجن سنتين لكل من الطالبتين منة الله مصطفى، وأبرار العناني، بالإضافة إلى السجن 3 سنوات ليسرا الخطيب.

كما حكم بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من الطلاب عادل فهمي سلطان، خالد عبد الفتاح يوسف ، أحمد شوقى ابراهيم ، “أحمد طه محمد يوسف ، أحمد عادل أبو العطا سلامة، أحمد عامر المجر، أحمد عبد رب النبي أحمد ، بكر محمد بكر النجدى ، محمد عبد الله العراقي، ياسر السيد محمد عوض، أحمد أيمن نصر أبو يوسف، عمر محمد إسماعيل البسيونى ، أحمد شعبان الزناتي ، إبراهيم رضا إبراهيم.

وكانت قضت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم لنظر الأحكام الصادرة يوم 12 مايو العام الماضي بحق ستة طلاب آخرين هم : “عبد الله أبو الفضل هيكل” -هندسة مدني، ” محمد طارق” -أكاديمية الدلتا-هندسة، ” عمرو مصطفى السيد”-كلية تجارة، “كمال لطفي عماشة” –كلية زراعة، ” محمد حمودة الخولي” -كلية طب بيطري، ” عبد الرحمن منصور” -كلية تجارة) وتم إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى

يُذكر أنه تم القاء القبض علي الطلاب في يوم 20 يناير 2014، ووجهت لهم النيابة عدة تهم أبرزها قطع طريق، شغب وتظاهر، وانتماء لجماعة محظورة.

وتمت إحالتهم إلي محكمة الجنايات في القضية رقم 2249 جنايات أول المنصورة، التي حكمت عليهم في 21 من مايو الماضي بـ السجن المشدد 3 سنوات.