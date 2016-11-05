أحمد أمين يستعرض أنواع مستخدمي «فيس بوك» في «البلاتوه»

استعرض الفنان الكوميدي أحمد أمين، أنواع رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عبر برنامجه “البلاتوه”، المُذاع على فضائية “النهار اليوم”، أمس الجمعة، من خلال رؤيته الكوميدية الساخرة، حيث دشن حسابًا له على “فيس بوك”، باسم “وحش البلاتوه”، ووضع صورة “البروفايل” لـ “أبو حفيظة”.

وأوضح أمين، أن النوع الأول من مستخدمي “فيس بوك” يسمى “الحصالة”، وهو صاحب الشخصية النرجسية، الذي يلهث وراء “علامات الإعجاب” ويرصد أكبر عدد منها، بأي وسيلة ممكنة، أما النوع الثاني هو الشخص الغامض الذي يتغذى على “التعاطف” من خلال كتابة عبارات حزينة أو غامضة لأصدقاءه، عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”، مثل “البقاء لله” دون الكشف عن هوية الشخص المتوفي أو مدى صلته به، فضلًا عن أنه يتجاهل الرد على متابعيه.

“حاجة بحاجة”، وهي الشخصية التي تطلق اسمًا غريبًا لحسابها الشخصي، مثل “جميلة بعفافي”، و”ملكة الأحزان”، و”أمولة العسولة” ، حيث تتميز تلك الشخصية بمشاركة صور الغير وكتاباتهم، دون الكشف عن هويتهم الحقيقية، ويقابلها النوع الآخر، شخصية “المضاف والمضاف إليه”، وهو الشخص الذي يسمى حسابه “آسير الأحزان”، و”سلفني مُزتك”، ويضيف في بياناته الشخصية على حسابه، بأنه تلقى تعليمه في “مدرسة الحياة”.

كما سخر “أمين” من السيدات اللاتي يطلقن على حساباتهن على “فيس بوك” اسم “أنا جوزي حبيبي”، ويضعن صورتهن بجانب أزواجهن، حيث أن السبب في ذلك يرجع إلى أنها تفتقد الثقة في زوجها، أو أنها تسعى إلى إخبار الجميع بأنها تعشق زوجها، رغم أنه من الممكن أنها لا تحبه.

وتناول شخصية “المثقف” صاحب التحليل العميق، الذي يقوم بالاستعلاء على متابعيه، ولا يترك شيئًا إلا ويُعلق عليه، سواء في الأخبار السياسية والأمنية، الذي ربما لا يفقه شيئًا فيها، فضلًا عن مشاركته لمقتطفات من كتابات نجيب محفوظ، أو رباعيات صلاح جاهين، ومشاركة أغاني الشيخ إمام.

أمام النوع الأخير، أوضحه الفنان أحمد أمين، بأنه الشخصية صاحبة الأسئلة الوجودية، التي تطرح أسئلة لا إجابات لها، مثل “متي تحلو الحياة؟”، و”متى نعيش شبابنا؟”.

برنامج “البلاتوه” للفنان الكوميدي أحمد أمين، يُعرض على فضائية “النهار وان”، يوم الجمعة من كل أسبوع، الساعة العاشرة مساءً، وهو من إخراج علاء إسماعيل، ومدير التصوير وائل يوسف، وإنتاج شركة سينيجرام.