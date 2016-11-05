المشدد من 7 إلى 15 عامًا لـ47 متهمًا في «اقتحام قسم التبين»

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 21 متهمًا بالسجن المشدد 15 عامًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ 15 متهمًا، بالإضافة إلى المشدد 7 سنوات لـ 11 متهمًا بقضية «اقتحام قسم التبين».

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.

أسندت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.