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محافظ مطروح : موافقة «التخطيط» على الخطة الإستثمارية بزيادة 232 مليون جنيه

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محافظ مطروح : موافقة «التخطيط» على الخطة الإستثمارية بزيادة 232 مليون جنيه محافظ مطروح : موافقة «التخطيط» على الخطة الإستثمارية بزيادة 232 مليون جنيه

اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح

مراسل«ONA»:

أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أن وزارة التخطيط وافقت علي مشروعات الخطة الاستثمارية في كافة القطاعات الخدمية، بزيادة 232 مليون جنيه عن ميزانية العام الماضى، تلبية مطالب الأهالي بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي.

وأضاف المحافظ، بيان صحفي، بأنه سيتم التركيز علي مشروعات البنية التحية و الخدمية تمهيداً لاستقبال الاستثمارات العملاقة التي تنتظرها المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وأكد محمد السيد مدير عام التخطيط والمتابعة بمحافظة مطروح، على وصول موافقات وزارة التخطيط علي مشروعات الخطة الاستثمارية 2016/2017 التي صدق عليها محافظ مطروح، وتضمنت زيادة استثمارات الخطة بمبلغ 160 مليون جنيه لـ 5 مشروعات صرف الصحي بمدينة مرسي مطروح و 50 مليون جنيه لإنشاء 2 كوبري أعلي مزلقان السكة الحديد، بمدينة الحمام للسيارات و المشاة .

كما تمت الموافقة علي شراء المنصة بسلم هيدروليكي 50 متر بمبلغ 15 مليون جنيه، والموافقة علي تعديل خطة مدينة الضبعة بتحويل مبلغ 5 مليون جنيه لرصف الطرق بالقرى بمبلغ 2 مليون جنيه وأعمال الكهرباء بمبلغ 3 مليون جنيه، بدلا من الرصف بالمدينة وجاري حاليا العمل بمشروع الصرف الصحي بالمدينة والموافقة علي تعديل خطة الحماية المدنية لشراء سيارة حماية مدنية بخطة العام المالي 2016/2017 .

 

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