بالصور.. حديد المصريين يعان مبادرة لإعادة إعمار القرى لمكافحة برد الشتاء

كشف مسئولين بمبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى الاكثر إحتياجًا بمصر بمشاركة جمعية الاورمان من الانتهاء من أعمال فرش وتأثيث منازل قرية عفونة بمحافظة البحيرة والتى قامت القوات المسلحة بإنشاءها ضمن مبادرة حديد المصريين.

> وشملت 25 منزلاً تم فرشهم بالكامل بالاضافة الى الاجهزة الكهربائية والمنزلية وتسليمهم لاهالى قرية عفونة الذين تضرروا من سيول شتاء 2015 وقام رجل الاعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين بالتدخل لإغاثة الاهالى وتقديم المساعدات التى تخفف من وطأة الازمة لحين إنشاء المنازل وتأثيثها.

> ومن جانب أخر شاركت مجموعة حديد المصريين فى مبادرة الاعلامى عمرو أديب “#مصر_الدفيانة” والتى أطلقها ببرنامجه “كل يوم” لمكافحة برد الشتاء بتوزيع 20 الف بطانية.