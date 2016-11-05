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تأجيل محاكمة 67 متهمًا في «اغتيال النائب العام الأسبق» لـ 22 نوفمبر

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تأجيل محاكمة 67 متهمًا في «اغتيال النائب العام الأسبق» لـ 22 نوفمبر تأجيل محاكمة 67 متهمًا في «اغتيال النائب العام الأسبق» لـ 22 نوفمبر

المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق – أرشيفية

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة دائرة الإرهاب، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 67 متهمًا، بالتورط في اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، إلى جلسة 22 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود.

وقررت المحكمة تفريم شاهد بالقضية 1000 جنية لتغيبة عن الحضور.

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي، وممدوح عبد الرشيد.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ينتمون للتنظيم الإرهابى المسمى بـ«أنصار بيت المقدس»، كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والشروع فى قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات «قنابل شديدة الانفجار» وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

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