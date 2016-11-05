صور.. الإعلامي عمرو عبد الحميد يحاور محافظ الإسكندرية على «سكاي نيوز»

كتبت- إنجي لطفي

أجرى الإعلامي عمرو عبد الحميد مقدم برنامج «حوار القاهرة» على شاشة «سكاي نيوز عربية»، لقاءًا مسجلًا مع اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية للتعرف على استعدادات المحافظة السيول.

جاء لقاء عبد الحميد ضمن جولة خارجية خاصة من قلب محافظة الإسكندرية، التقى خلالها أيضًا بمحمد البوشي، المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بالإسكندرية، بمنطقة الشاطبي.

وقام عمرو عبدالحميد بالتعرف على آراء المواطنين الذين تضرروا من السيول العام الماضي بمنطقة أبوقير.

يذاع البرنامج الليلة على شاشة «سكاي نيوز عربية» في تمام الساعة العاشرة مساءً.