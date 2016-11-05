أخبار عاجلة

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر -
مساء dmc - خبير بـ " دويتشه فيله " : مصر تشهد موجة تضامن مثيرة للإهتمام -
مساء dmc - نيويورك تايمز : تفجيرات "أحد السعف" كشفت مؤامرة داعش لتقسيم مصر -
بالصور.. سكرتير عام محافظة المنوفية يقدم العزاء لأسرة الشهيدة نجوي الحجار -
وقفة تضامنية أمام السفارة المصرية بالأردن للتنديد باﻹرهاب -
مساء dmc - حالات متوقع فيها تطبيق " قانون الطوارئ " -
مساء dmc - البرادعي : إن لم نستأصل أفكار العزل والنبذ والإقصاء فهي ستجد دوماً من يترجمها إلى عداءات -
مساء dmc - شاب مصري يحذر من آخر توعد بإستمرار التفجيرات عبر صفحته بالفيس بوك -
فيديو.. اللقطات الأولى لأتوبيس بروسيا دورتموند بعد الهجوم الإرهابي -
أيوب: الدوري مازال في الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صور.. الإعلامي عمرو عبد الحميد يحاور محافظ الإسكندرية على «سكاي نيوز»

Google+ Print
صور.. الإعلامي عمرو عبد الحميد يحاور محافظ الإسكندرية على «سكاي نيوز» صور.. الإعلامي عمرو عبد الحميد يحاور محافظ الإسكندرية على «سكاي نيوز»

الإعلامي عمرو عبدالحميد مع محافظ الإسكندرية رضا فرحات

كتبت- إنجي لطفي

أجرى الإعلامي عمرو عبد الحميد مقدم برنامج «حوار القاهرة» على شاشة «سكاي نيوز عربية»، لقاءًا مسجلًا مع اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية للتعرف على استعدادات المحافظة السيول.

جاء لقاء عبد الحميد ضمن جولة خارجية خاصة من قلب محافظة الإسكندرية، التقى خلالها أيضًا بمحمد البوشي، المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بالإسكندرية، بمنطقة الشاطبي.

وقام عمرو عبدالحميد بالتعرف على آراء المواطنين الذين تضرروا من السيول العام الماضي بمنطقة أبوقير.

يذاع البرنامج الليلة على شاشة «سكاي نيوز عربية» في تمام الساعة العاشرة مساءً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا