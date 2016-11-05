إحالة 22 معلمًا ومعلمة للتحقيق لتغيبهم عن عملهم فى قنا

مراسل«ONA»:

أحالت لجنة من التربية والتعليم بمحافظة بقنا، بإشراف عمرو شحاته وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا 22 معلمًا ومعلمة بمدرسة النهضة الابتدائية بمنطقة الجبيل بقرية دندرة للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية لتغيبهم عن العمل

جاء ذلك على خلفية تفتيش مفاجىء للجنة متابعة من التربية والتعليم بالمرور على مدارس إدارة قنا التعليمية لمتابعة إلتزام العاملين بالعملية التعليمية، وفوجئت اللجنة بتغيب 22 معلمًا ومعلمة بمدرسة النهضة الابتدائية عن العمل فقررت اللجنة إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بديوان المديرية .