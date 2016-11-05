مفتي الجمهورية يشكر سفيري مصر بالفاتيكان وروما على نجاح زيارته

تقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالشكر للسفير حاتم سيف النصر، سفير مصر في الفاتيكان، والسفير عمرو حلمي، سفير مصر في روما، على نجاح الزيارة التي قام بها إلى مقر الكرسي البابوي في الفاتيكان مثنيًا على الترتيبات عالية المستوى التي قاما بها السفيران، وما شملته الزيارة من لقاءات مهمة ساهمت في توضيح الصورة الحقيقية للدين الإسلامي، وألقت الضوء على التطورات الإيجابية التي تحدث في مصر.

وقال مفتي الجمهورية، في تصريحات صحفية قبيل مغادرته روما، عقب زيارة ناجحة قام بها للفاتيكان: إن الدبلوماسية المصرية مصدر فخر لمصر والمصريين في كل مكان، مضيفًا أن الأداء الدبلوماسي الرفيع أسهم بقوة في استعادة الريادة المصرية بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وأوضح المفتي أنه لن يألو جهدًا في القيام بجولات أخرى، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية في إطار الاستخدام الأمثل للقوة الناعمة المصرية.