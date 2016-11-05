وزير الصحة يطلق الحملة القومية للإكتشاف المبكر لروماتيزم القلب بالمدارس

أطلق الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، الحملة القومية للإكتشاف المبكر لروماتيزم القلب بالمدارس والمناطق العشوائية بجميع محافظات الجمهورية، وافتتاح ٣٠ مركز لعلاج روماتيزم القلب على مستوى الجمهورية.

وأوضح، أن الحملة القومية تستمر لمدة أربعة أعوام تنتهى فى 2020 ، تمهيدًا لإعلان مصر خالية من روماتيزم القلب.

وتعمل “الحملة”، من خلال ثلاثين مركز لروماتيزم القلب بمحافظات مصر المختلفة مجهزين بأجهزة الموجات الصوتية للقلب ، حيث تم تدريب أطباء المراكز تدريب جيد على مهارات الموجات الصوتية للقلب بواسطة فريق طبى من أساتذة طب عين شمس برئاسة أ.د علياء قطبى .

وأكد وزير الصحة، على دعمه الكامل لبرنامج روماتيزم القلب والذى يهدف إلى حماية قلوب أطفال مصر والشباب من روماتيزم القلب، هذا المرض الذى يدمر صمامات القلب وينتهى بهبوط فى عضلة القلب، مما ينتج عنه الحاجة لإجراء عمليات قلب مفتوح لاستبدال الصمامات التالفة، مما يؤثر بالسلب على صحة المواطن المصرى ويكلف الدولة مليارات الجنيهات فى الصرف على تلك العمليات.

من جانبه أكد الدكتور أحمد محيي رئيس قطاع الطب العلاجى ، أن القطاع العلاجى للوزارة يولى أهمية كبيرة ودعم كامل للبرنامج لأهميته فى الحفاظ على صحة الأطفال والشباب والحفاظ على قلوبهم حيث إهتم القطاع العلاجى بتدريب أطباء المراكز وتأهيلهم لقيادة هذه المهمة القومية .

وتم وضع كل الإمكانيات لنجاح الحملة القومية لروماتيزم القلب ، حيث يتم الإعداد للنزول للعشوائيات ونقل الخدمة الطبية الحديثة من خلال أحدث الأجهزة الطبية إلى المواطنين فى أماكن تواجدهم والكشف المبكر عن روماتيزم القلب وتحويل الحالات التى تستدعى إجراء عمليات قلب مفتوح لاجراء الجراحة بالمجان فى مراكز القلب .

من جانبه قال الدكتور علاء الغمراوى، مدير البرنامج القومى لروماتيزم القلب، إن هدف البرنامج الأساسى هو القضاء على روماتيزم القلب ، وإعلان مصر خالية من روماتيزم القلب بحلول عام 2020 ، لكى يضيف إنجازا آخر لوزارة الصحة التى فى طريقها لوضع نهاية لفيروس سى وكذلك الإنجاز العظيم فى القضاء على شلل الأطفال وغيره من الأمراض.

وأضاف الدكتور الغمراوى، أنه تم وضع نظام جيد ومتكامل بناء على قواعد الجودة الطبية ومعايير منظمة الصحة العالمية ، ومن مميزات البرنامج تكامله فى النظام الصحى القائم فى الرعاية الأولية بقرى مصر بالإضافة إلى المستشفيات ومراكز القلب ويقدم البرنامج نظام للوقاية الأولية حيث التشخيص السليم لالتهاب الحلق بالميكروب السبحى ووضع العلاج الذى أوصت به منظمة الصحة العالمية وهو حقنة بنسلين طويل المفعول ، وقد تم تعميم هذا البروتوكول .

والمحور الثانى هو تقديم الوقاية الثانوية من خلال ثلاثين مركز لروماتيزم القلب حيث تقدم الخدمة الطبية للمرضى بالمجان ، من خلال الكشف الاكلينيكى واجراء الموجات الصوتية للقلب والتى أصبحت أساسية فى تشخيص مرض روماتيزم القلب ، وقد تم تفعيل نظام الإحالة بين الرعاية الأولية ومراكز روماتيزم القلب وأيضا من المستشفيات حيث يتم تسجيل جميع الحالات فى برنامج الكترونى لوضع قاعدة بيانات صحيحة وربطها اليكترونيا بوازرة الصحة.

أما المحور الثالث فيتمثل في تحويل الحالات التي تحتاج إلى جراحة قلب إلى مراكز جراحة القلب التابعة للوزارة وإجراء العمليات على نفقة الدولة.

من جانبه قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة القومية لروماتيزم القلب التي أطلقها وزير الصحة، اليوم، ستنفذ بكل محافظات مصر فى كل المناطق العشوائيةعلى مدار العام ، حيث زيادة نسبة إنتشار المرض في تلك المناطق.

وأشار المتحدث الرسمي الى أن البرنامج القومي لروماتيزم القلب قام بتنفيذ 113 قافلة طبية في أنحاء مصر حتى حلايب وشلاتين وكان آخرها بحي الاسمرات بالقاهرة ، حيث استخدم في هذه القوافل أحدث الأجهزة الطبية.

يذكر أن، برنامج وزارة الصحة لروماتيزم القلب حصل على جائزة منظمة الصحة العالمية لعام 2015 وأوصت منظمة الصحة العالمية بتعميم البرنامج المصرى فى البلدان التى تعانى من روماتيزم القلب.