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تأجيل محاكمة 23 متهمًا في «أحداث السفارة الأمريكية الثانية» لـ 3 ديسمبر

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تأجيل محاكمة 23 متهمًا في «أحداث السفارة الأمريكية الثانية» لـ 3 ديسمبر تأجيل محاكمة 23 متهمًا في «أحداث السفارة الأمريكية الثانية» لـ 3 ديسمبر

تعبيرية

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 23 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث السفارة الأمريكية الثانية»، لاتهامهم بالتجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام، وتعطيل القوانين لجلسة 3 ديسمبر المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، ومحمد محمد النجدي، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، وعددهم 23 متهمًا، عددًا من الاتهامات، من بينها التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة، واستعراض القوة، وإرهاب المواطنين.

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