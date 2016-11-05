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مواطن يستغيث بأمن الغربية للبحث عن ابنته الغائبة عن المنزل دول سبب

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مواطن يستغيث بأمن الغربية للبحث عن ابنته الغائبة عن المنزل دول سبب مواطن يستغيث بأمن الغربية للبحث عن ابنته الغائبة عن المنزل دول سبب

> الغربية اسلام الخياط

تقدم المواطن "وجيه عبد الحميد خضر "  من سكان شارع شاكر المتفرع من منطة  العجيزي التابعة لحي أول مدينة طنطا ببلاغ رسمي بقسم شرطة أول طنطا،  يحمل رقم٨٥٨٧ إداري القسم  يؤكد فيه غياب ابنته عن المنزل دون سبب، وتعب في البحث عنها ولم يعثر عليها .

 

وقال والد الفتاة أن ابنته "  شيماء وجيه عبد الحميد خضر" مقيدة بالفرقة الثانية بدبلوم التجارة و خرجت من المنزل لقضاء بعض الأغراض ولم ترجع ، وبحث عنها في جميع المستشفيات وأقسام الشرطة وفي كل المحافظات ولم يعثر عليها.

 

وناشد المواطن اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية والقيادات الأمنية بقسم أول بتكثيف البحث والعثور علي نجلته، وإفادته بمعلومات عنها حتي يطمئن قلبه .

 

وأكد وجيه أن منزلهم وأسرته بالكامل في حالة عزاء دائم منذ غياب ابنته والدموع لم تفارق أمها وأخواتها والأهل، وتحول المنزل إلى سرادق عزاء كبير

 

 

 


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