تأجيل محاكمة 10 متهمين بـ"اقتحام مركز شرطة العياط" لجلسة 6 ديسمبر المقبل

كتبت أمانى الأخرس

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 10 متهمين "7 هاربين و3 محبوسين"، فى واقعة اقتحام مركز شرطة العياط يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع فض اعتصامى رابعة والنهضة، إلى جلسة 6 ديسمبر المقبل، لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمارة، والذى صدر من داخل غرفة المداولة.

ويواجه المتهمون فى القضية، الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وإقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته من أسلحة وذخائر، وقتل 3 مجندين والشروع فى قتل 3 آخرين.