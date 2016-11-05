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مساعد الوزير لقطاع السجون: نحترم حقوق الانسان ونصون كرامة السجناء

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مساعد الوزير لقطاع السجون: نحترم حقوق الانسان ونصون كرامة السجناء مساعد الوزير لقطاع السجون: نحترم حقوق الانسان ونصون كرامة السجناء

>كتب إبراهيم أحمد

أكد اللواء حسن السوهاجي مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، أن استراتيجية وزارة الداخلية داخل السجون المصرية ترتكز علي احترام حقوق الانسان واحترام شخصية السجين وصون كرامته والبعد عن المذلة للسجناء.

وأشار مساعد وزير الداخلية خلال المنتدى الثقافي الذي ينظمه قطاع مصلحة السجون بعنوان "  السجون المصرية ملامح التطوير والتحديث" والذي يعقد بسجن المرج العمومي بحضور مكثف لممثلى منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني،  أن الداخلية تعمل على جعل تنفيذ العقوبة ملائم لكل سجين على حدا وفقا لظروفه، وحتى يتم تخفيف القيود عنه قبل الإفراج عنه .

ويأتى من بين أبرز المنظمات المشاركة وفد من مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات ووفد من الاتحاد الاوروبي ووفد من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمرأة ووفد من الاتحاد الأفريقي ووفد من الجامعة العربية وممثلي حقوق الانسان وممثلي لجنة حقوق الانسان بالبرلمان ومساعد وزير العدل للطب الوقائي .


>كما جاء ذلك بمشاركة قيادات وزارة الداخلية  وعلى راسهم اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات واللواء صلاح فؤاد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان واللواء خالد فوزي مدير الإدارة العامة  للإعلام والعلاقات .

 

 


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