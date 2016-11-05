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القبض على 4 أشخاص اغتصبوا ربة منزل تحت تهديد السلاح بالغربية

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القبض على 4 أشخاص اغتصبوا ربة منزل تحت تهديد السلاح بالغربية القبض على 4 أشخاص اغتصبوا ربة منزل تحت تهديد السلاح بالغربية

>الغربية ــ إسلام الخياط

تمكنت مباحث الجنائية بقسم أول طنطا، من القبض على 4 ذئاب بشرية اغتصبوا ربة منزل وقاموا بتصويرها عارية.

 

كان اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العميد إيهاب طلعت مأمور قسم أول طنطا، يفيد ببلاغ من ربة منزل تدعى "ج.ج.ع" 36 سنة ومقيمة بشارع المنحر التابع لدائرة القسم لتعرضها لعملية اعتداء جنسى من 4 أشخاص وتناوبوا اغتصابها بأرض خلاء بمنطقة العجيزى.

 

شكل الرائد أحمد الهرنيل رئيس مباحث القسم فريق بحث قاده النقيب محمد عمار والنقيب محمد الهامى وبعد التحريات تم التوصل للمتهمين وضبطهم، وتبين أنهم كل من "محمد.ع.ع.ح" 22 سنة عاطل، و"أحمد.ن.ع.ا.س" 21 سنة عاطل و"كريم.ر.ث.ج" 21 سنة عاطل وجميعهم مقيمين بمنطقة العجيزى.

 

وأفادت التحريات الجنائية بقيام العاطلين بالتعدى على ربة المنزل والتناوب عليها بأرض خلاء وتصويرها عارية تحت تهديد السلاح، وبمناقشتهم اعترفوا بالواقعة، وتم تحريز هاتف محمول وكارت ميمورى المدرج به الأفلام المصورة، وتحرر محضر رقم 33100 جنح أول طنطا وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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