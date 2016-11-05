متهمة بـ اغتيال النائب العام: ضابط الأمن الوطنى لم يعتد علىّ

كتبت أمانى الأخرس

عقدت، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، تاسع جلسات محاكمة 67 متهما فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

واستمعت المحكمة لعدد من شهود الإثبات من ضباط قطاع الأمن الوطنى، وسمحت فى بداية جلستها للمتهمة رقم 24 بسمة رفعت بلقاء زوجها المتهم رقم 25 ياسر ابراهيم عرفات، قائلا " خلوا بسمة تقعد مع جوزها"، ثم واجهت المحكمة المتهمة بضابط الأمن الوطني المكلف بضبطها، بعد السماح لها بالخروج من القفص، وقالت إن الشاهد هو من ألقى القبض عليها بشارع 9 بالمقطم، إلا أنها نفت أن يكون هو من تعدى عليها بالضرب، كما نفى الشاهد تعرضها للضرب، وبدت المتهمة ترتدى ثوب أبيض طويل وخمار ونقاب، وحذاء رياضي أبيض. وسأل الدفاع الشاهد عما إن كان فتش المتهمة أثناء ضبطها من عدمه فأجاب الشاهد بقوله "إحنا مش بنفتش ستات".