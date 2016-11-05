تجديد حبس المتهمة الهاربة من قسم إمبابة وابنة زوجها بتهمة التستر عليها

كتب سليم على

جددت نيابة إمبابة، حبس المتهمة نعمات عبد المنعم 60 سنة، وابنة زوجها 15 يوما، ووجهت للمتهمة الأولى تهمة الهرب من حجز قسم شرطة إمبابة، والمتهمة الثانية التستر على متهمة هاربة من حكم قضائى .

وكشفت تحقيقات النيابة، التى باشرها باهر حسن رئيس نيابة إمبابة، ومحمد نبيل مدير النيابة، عن أن المتهمة نعمات تم حجزها فى قسم شرطة إمبابة منذ 4 أشهر، لصدور لتنفيذ حكم قضائى فى القضية رقم 11540جنايات إمبابة لسنة 2013 بالسجن 15 عاماً، وغرامة 100 ألف جنيه، وتمكنت من الهرب يوم الجمعة من الأسبوع قبل الماضى، عن طريق مغافلة حرس القسم، وعقب خروجها استقلت توك توك إلى ميدان الكيت كات بإمبابة، ثم استقلت سيارة ميكروباص إلى ميدان الجيزة، وانطلقت من ميدان الجيزة إلى المتهمة الثانية فى الفيوم وأقامت لديها لمدة 5 أيام، حتى تمكنت قوة من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء هشام العراقى مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث من إلقاء القبض على المتهمة، فجر الأربعاء الماضى.

وأشارات التحقيقات، إلى أن تحريات الأمن الوطنى أثبتت أن كلاً من الملازم «ج. م. ج» ضابط التحقيقات الموجود خلال فترة حدوث الواقعة، وأمناء الشرطة «ر. م. ع. ال»، «ى. ع. ا» تسببوا فى هروب المتهمة، وبناء عليه اتخذت النيابة قرارها السابق، وكلفت النيابة قطاع الأمن الوطنى، وإدارة البحث الجنائى بالجيزة، لإجراء التحريات، وبيان ما إذا كان هناك متهمين جدد من الأفراد أو ضابط القسم فى الواقعة من عدمه، وقررت النيابة حبس الضابط وأمينى الشرطة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة الإهمال والتقصير فى أداء عملهم، والتسبب فى هروب المتهمة.

واستمعت النيابة لأقوال العميد عامر حافظ مأمور القسم، ونائب المأمور المقدم عمرو البطل، والمقدم محمد ربيع رئيس المباحث، حول الواقعة، وجاءت أقوالهم بأنهم فوجئوا بهروب المتهمة عقب انتهاء الزيارة، وعرفوا بهروبها من إحدى السجينات المحبوسة معها فى الحجز، واتهموا الضابط وأمينى الشرطة بالتقصير فى أداء عملهم.