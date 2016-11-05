محافظ القاهرة ينفي زيادة تعريفة النقل العام

أعلن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أنه لا يوجد أى زيادة بأسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام ، وانه سيتم تحمل فروق اسعار السولار والغاز على موازنة الهيئة دون تحميل اى أعباء إضافية على المواطن البسيط من مستخدمى الأوتوبيس العام.

وأكد على اللواء رزق على رئيس مجلس ادارة هيئة النقل العام بتكثيف العمل والورديات والدفع بكامل أسطول الهيئة لمواجهة احتياجات المواطنين وتنقلهم اليومى ، وخاصة فى حالة محاولات بعض سائقى السرفيس بابتزاز الركاب لزيادة قيمة التعريفة المقررة، بحسب ما ذكره موقع “أخبار مصر”.

كما وجه المحافظ اللواء عمرو جمجوم المدير التنفيذى لمشروع سرفيس القاهرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة للمرور والمراقبة وتكثيف الحملات على المواقف العامة للسرفيس ، والتأكد من استقرارها والتزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب وخطوط السير وضبط اى تجاوز من قبل السائقين فى قيمة تعريفة الركوب .

واشار الى أنه جارى حالياَ دراسة إجراء زيادة بسيطة بنسب محسوبة فى قيمة التعريفات المقررة للرحلات القصيرة والطويلة بمعرفة لجنة متخصصة بما يتناسب مع القرارات الاقتصادية الجديدة الخاصة بزيادة أسعار السولار والوقود ، وذلك بهدف تحقيق الصالح العام للسائق والراكب معاَ .