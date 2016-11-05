رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية

بحث شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم “السبت”، مع مجلس المحافظين موقف توافر السلع التموينية الرئيسية.

كما وجه إسماعيل، خلال اجتماعهم، اليوم السبت، بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.

واستعرض مجلس المحافظين التقارير المتعلقة باستكمال المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها بالمحافظات في مختلف القطاعات, إلى جانب بحث الخطوات اللازمة لحل مشكلة القمامة وتطوير منظومة جمع وتدوير المخلفات.

وأجري رئيس الوزراء اتصالات عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع محافظي كل من الإسماعيلية, المنوفية, القليوبية, قنا, الدقهلية, بني سويف, الشرقية, البحيرة, الجيزة, الفيوم, ودمياط.

أ ش أ