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بدء نظر الاستئناف على حبس الممثلة شروق عبد العزيز سنة بتهمة الدعارة

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بدء نظر الاستئناف على حبس الممثلة شروق عبد العزيز سنة بتهمة الدعارة بدء نظر الاستئناف على حبس الممثلة شروق عبد العزيز سنة بتهمة الدعارة

شروق عبد العزيز – أرشيفية

بدأت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، نطر الاستئناف المقدم من الممثلة شروق عبد العزيز، على حكم حبسها سنة بتهمة ممارسة الدعارة.

وكانت محكمة جنح قصر النيل قضت بحبس الممثلة المغمورة لمدة سنة، بتهمة ممارسة الدعارة والتحريض على الفجور.

يذكر أن الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على شروق وذلك بعد وصول معلومات إلى رجال الإدارة العامة لمكافحة الآداب، عن نشاطها.

وبعرض المعلومات على اللواء وليد رشدى، مدير إدارة النشاط الداخلى، أمر بتشكيل فريق بحث بقيادة المقدم شريف هلال، الضابط بالإدارة، وتبين من التحريات صحة المعلومات، وأن الفنانة لديها صفحة على موقع إباحى شهير، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطها.

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