الكرملين: موسكو تتخذ كل ما يلزم ضد أي هجمات إلكترونية تتعرض لها

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم السبت، إن موسكو تتخذ كل ما يلزم لضمان أمن البلاد من الهجمات الالكترونية ، وذلك في إشارة إلى نبأ تسلل هاكرز أمريكيين إلى أنظمة الكترونية روسية مهمة.

وقال بيسكوف ، خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة (ورسيا اليوم) ، “إنا نتخذ الإجراءات لضمان الأمن الالكتروني وحماية المعلومات على المستوى المناسب وفقا للتهديدات التي أعلن عنها بشكل رسمي مسئولون في الدول الأخرى”.

وكانت قناة (إن بي سي نيوز) الأمريكية قد نقلت عن مسئول أمني أمريكي رفيع المستوى قوله “إن هاكرز عسكريين أمريكيين تمكنوا من التسلل لأنظمة الكترونية خاصة بشبكات الطاقة الكهربائية وباتصالات سلكية ولاسلكية روسية إضافة إلى منظومة قيادة في الكرملين وجعلوها قابلة للتعرض لهجمات الكترونية قد تقوم بها الولايات المتحدة عن طريق استخدام سلاح الكتروني سري إذا اقتضت الضرورة ذلك”.

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