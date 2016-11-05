المحكمة تأمر بخروج متهمة ومواجهة ضابط بالأمن الوطنى حول الاعتداء عليها

كتبت أمانى الأخرس

أمرت محكمة جنايات جنوب القاهرة دائرة الإرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم، السبت، أثناء محاكمة 67 متهمًا بالتورط فى اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بينهم 51 محبوسين، بخروج المتهمة بسمة رفعت من قفص الاتهام الزجاجى لتحديد من تعدى عليها أثناء القبض "كما قالت".

وعرضت المحكمة أحد شهود الإثبات "ضباط الأمن الوطنى"، وسألتها هل قام الضابط - المتواجد بالمحكمة - بضربها أو الاعتداء عليها أثناء القبض عليها، فقالت إنها تم بالفعل الاعتداء عليها، ولكنها لا تعرف إن كان هو أم لا، لأنها كانت معصوبة العينين، ليرد الشاهد، "إحنا مابنفتش ستات ولا بنضربهم"، كما أمرت المحكمة بعدم تصوير الشاهد أو المتهمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى، وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ينتمون للتنظيم الإرهابى المسمى بـ"أنصار بيت المقدس"، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والشروع فى قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، ما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.