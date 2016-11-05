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دراسة: النساء المدخنات أكثر عرضة لسرطان القولون والمستقيم من الرجال

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دراسة: النساء المدخنات أكثر عرضة لسرطان القولون والمستقيم من الرجال دراسة: النساء المدخنات أكثر عرضة لسرطان القولون والمستقيم من الرجال

>كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة، حيث أفادت بأن النساء هن أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم أو مبشراته مقارنة بالرجال. 

 

وأظهرت الدراسة الجديدة التى أجرتها جامعة “MedUni” بفيينا، أن التدخين بشكل كبير يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

 

وفى النمسا، ما يقرب من 5000 شخص سنويا يصاب بورم القولون الخبيث، ويمكن تجنب عدد كبير من هذه الحالات عن طريق فحص القولون بالمنظار الوقائى، لأن هذا الإجراء هو قادر على تحديد أورام القولون والمستقيم، ومن المثير للاهتمام أن الرجال هم أكثر احتمالاً بمعدل الضعف للإصابة بالأورام من النساء.

 

وفى الدراسة التى نشرت مؤخراً عبر الموقع الأمريكى “Medical express”، قام فريق من الباحثون بمركز السرطان من جامعة “MedUni” النمساوية ومستشفى فيينا العام، بتحليل بيانات أكثر من 25 ألف شخص من النساء والرجال المدخنين.

 

ووجد الباحثون أن التدخين يعزز الأورام بشكل عام، لافتين إلى أن النساء لمدخنات تكون أكثر عرضة للإصابة بأورام المستقيم والقولون مقارنة بالرجال.

 

وأضاف الباحثون أن فحص القولون بالمنظار لا يزال هو الوسيلة المفضلة عندما يتعلق الأمر بمنع هذا النوع من السرطان، لافتين إلى أن كل من الرجال والنساء فوق سن الـ50 يجب أن يخضعوا لفحص القولون بالمنظار العادى.


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