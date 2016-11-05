الحبس 3 سنوات لربة منزل ونجلها لقتلهما زوجها لاعتزامه الزواج بأخرى بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل وناصر جودة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، المنعقدة بمركز الرحمانية بالبحيرة، بمعاقبة ربة منزل ونجلها بالسجن مع الرأفة لمدة 3 سنوات، بعد اتهامهما بالتعدى على زوجها بالضرب مما أدى لوفاته، بسبب سوء خلقه واعتياده تعاطى المواد المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية كل من المستشارين محمد فتحى، ومحمد الشحات، وأمانة سر حسن إبراهيم.

ووجهت نيابة أبو حمص بالبحيرة، لكل من "ن.ح.غ" 48 سنة، ربة منزل، و"ج.ي.ج" 30 سنة، تهمة الضرب أفضى إلى موت لزوجها المجنى عليه "يسرى جمعة" 52 سنة، عاطل.

وكانت قرية باغوص التابعة لمدينة أبو حمص بالبحيرة، قد شهدت واقعة مؤسفة، حيث تجرد شاب ووالدته من كل معانى المشاعر الإنسانية، وعاقبا الأب عامل زراعى فى العقد الخامس من العمر على اعتزامه الزواج من أخرى بالتعدى عليه بالضرب بالشوم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى أبو حمص العام أثناء عمل تقرير طبى بإصاباته.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد حازم حسن وكيل المباحث، ، لسرعة كشف غموض الحادث بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، وتوصلت التحريات الأولية إلى وصول "يسرى.ج.ع.ج" 50 سنة، عامل زراعى إلى مستشفى أبو حمص العام مصاب بكسر بالجمجمة، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

وكشفت التحريات قيام "نعمة.ح.غ" 41 سنة ربة منزل زوجة المجنى عليه ونجله جمعة "عامل زراعى" بالتعدى بالضرب على المجنى عليه لخلافات عائلية لاعتزام المجنى عليه الزواج من أخرى.

وتمكن العميد حازم حسن وكيل المباحث اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة من ضبط المتهمين والأداة المستخدمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13713 إدارى مركز أبو حمص .