وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ الطريق الدائري الإقليمي

واصل الدكتور جلال سعيد جولاته الميدانية الدورية لمتابعة المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها، حيث تفقد اليوم يرافقه اللواء عادل ترك – رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري أعمال تنفيذ الطريق الدائرى الإقليمى الذي يدخل ضمن المشروع القومى للطرق، والذي يبدأ من طريق القاهرة بلبيس الصحراوي وحتى طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي بطول 92 كم.

وبحسب بيان لوزارة النقل التقى الوزير خلال الجولة الشركات المنفذة والعاملين بمواقع العمل بالمشروع ، ووجه بضرورة أن تتم الأعمال كافة وفق قياسات الجودة العالية، وأكد على ضرورة العمل بنظام الورديات بالمواقع على مدار اليوم بالكامل، وتوفير أطقم التشغيل، ودعم المواقع بالمعدات والمواد بما يضمن الاستمرار في رفع معدلات التنفيذ والإنجاز بقطاعات العمل بالطريق.

صرح الدكتور جلال سعيد أن القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى الذى تقوم بتنفيذه وزارة النقل يمثل جزءًا مهمًا من الطريق الذى يربط جميع المحاور الطولية السريعة والرئيسية المتجهة من وإلى إقليم القاهرة الكبرى، ويهدف لربط الطرق الرئيسية للمحافظات، ويسهم فى تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائرى الحالى حول القاهرة الكبرى،

> وأنه تم تصميم وإنشاء الطريق ليكون بمواصفات الطرق الحرة وعزله عن الكيانات الجانبية.

جدير بالذكر أن مسار الطريق يمر بعدد 4 محافظات (الشرقية – القليوبية – المنوفية – الجيزة) بدءاً من بلبيس وانتهاءً بتقاطعه مع طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى، ويقع على هذا الشريان المهم 50 كوبري و64 نفقًا أهمها كوبرى على النيل عند بنها، والآخر على الرياح الناصري والرياح البحيري عند الخطاطبة، وتقاطع علوى حر عند تقاطعه مع الطريق الزراعى عند بنها.