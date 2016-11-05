بالصور.. تكدس وزحام شديد أمام محطات الوقود ببني سويف‎

المراسل: محمد شعبان

شهدت محطات الوقود ببني سويف، زحامًا شديدًا وتكدس على محطات البنزين والسولار عقب إعلان الحكومة رفع الأسعار.

واصطفت السيارات في طوابير امتدت إلى مئات الأمتار على الطرق السريعة والرئيسية، ما أدى إلى تكدس الشوارع الرئيسية بالمحافظة، وإحداث حالة من الشلل المرورى وتجمع العشرات حاملين الجراكن في محاولة للحصول على الوقود لتخزينه قبل ارتفاع سعره.

وسادت حالة من الاستياء العارم لدى المواطنين من ارتفاع أسعار الوقود والتي بدورها ستتسبب في رفع أسعار السلع وتعريفة الركوب داخل وخارج المحافظة.