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بالصور.. تكدس وزحام شديد أمام محطات الوقود ببني سويف‎

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

المراسل: محمد شعبان

شهدت محطات الوقود ببني سويف، زحامًا شديدًا وتكدس على محطات البنزين والسولار عقب إعلان رفع الأسعار.

واصطفت السيارات في طوابير امتدت إلى مئات الأمتار على الطرق السريعة والرئيسية، ما أدى إلى تكدس الشوارع الرئيسية بالمحافظة، وإحداث حالة من الشلل المرورى وتجمع العشرات حاملين الجراكن في محاولة للحصول على الوقود لتخزينه قبل ارتفاع سعره.

وسادت حالة من الاستياء العارم لدى المواطنين من ارتفاع الوقود والتي بدورها ستتسبب في رفع أسعار السلع وتعريفة الركوب داخل وخارج المحافظة.

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