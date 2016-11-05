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الحكومة السورية تناشد المدنيين مغادرة حلب المحاصرة

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الحكومة السورية تناشد المدنيين مغادرة حلب المحاصرة الحكومة السورية تناشد المدنيين مغادرة حلب المحاصرة

حلب _ أرشيفية

لم يظهر مقاتلو المعارضة والمدنيون في شرق حلب أي بوادر على مغادرة المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة رغم انقضاء مهلة حددتها روسيا لاستئناف قصف المدينة عند حلول الليل.

وبحسب “رويترز”، قتل العشرات الأسبوع الماضي في قصف من قوات المعارضة على مناطق سكنية في القطاع الغربي من حلب الذي تسيطر عليه في هجوم مضاد من خارج المدينة لكسر حصار شرق المدينة الخاضع لسيطرة المعارضة.

وأرسلت الحكومة سيارات إسعاف وحافلات لنقل الراغبين في مغادرة شرق حلب أمس الجمعة (4 نوفمبر تشرين الثاني) كما فعلت في مرات سابقة خلال الهدنة لكن لم تظهر أي بوادر على وجود من يعتزمون الرحيل.

وقال فادي إسماعيل المسؤول بوزارة المصالحة السورية في حلب إن 250 ألف مدني محاصر في حلب.

وتابع “منعوا من الاتجاه إلى المعابر ونصبوا حواحز بالطرقات المتوجهة للمعابر وتم تفريقهم أمام المعابر بقوة السلاح من قبل جبهة النصرة وحركة أحرار الشام.”

وكانت موسكو ودمشق أعلنتا أن توقف القصف سينتهي في السابعة مساء (16 بتوقيت جرينتش) الجمعة واتهمتا قوات المعارضة باستغلال الهدنة لتعزيز قوتها وشن هجمات على مناطق خاضعة للحكومة.

وتقول دول غربية إن القصف استهدف عمدا مستشفيات وعمال إغاثة ومخابز ووجهت واشنطن الاتهام لموسكو بارتكاب “جرائم حرب”. ويقول مقاتلون معارضون إن الهدف هو إخراج المدنيين الذين يصل عددهم إلى زهاء 275 ألف شخص من القطاع الشرقي في حلب.

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أونا

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