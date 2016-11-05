موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا.. 80 مليون دولار حصيلة البنوك منذ تعويم الجنيه

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها ما صرح به مسئول مصرفى رفيع المستوى بأن حصيلة البنوك من العملات الأجنبية بعد تعويم الجنيه ارتفعت إلى أكثر من 80 مليون دولار، مقارنة بمعدلاتها فى الأيام الطبيعية قبل تحرير العملة المحلية، والتى كانت لا تصل إلى عدة آلاف من الدولارات نتيجة نشاط السوق للدولار.

كما نشر الموقع الإلكترونى عن مصادر حكومية أن اجتماع مجلس المحافظين، اليوم السبت، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تطرق إلى جهود المراقبة وتكثيف الحملات على مواقف السيارات، لمتابعة مدى الالتزام بتعرفة الركوب لخطوط النقل داخل المحافظات، والحرص على ألا تتجاوز نسبة الزيادة فى تعريفة الركوب لأى خط النسبة من 10 ـ 15%، بما يتماشى مع مقدار الزيادة فى أسعار المنتجات البترولية.

مسئول: 80 مليون دولار حصيلة البنوك من العملات بعد تعويم الجنيه

قال مسؤول مصرفى رفيع المستوى، إن حصيلة البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية – 38 بنكًا - من تنازلات العملاء – شراء العملة من المواطنين - من العملات الأجنبية بعد تعويم الجنيه ارتفعت إلى أكثر من 80 مليون دولار، منذ تعويم الجنيه يوم الخميس الماضى، وحتى الآن، وذلك مقارنة بمعدلاتها فى الأيام الطبيعية قبل تحرير العملة المحلية، والتى كانت لا تصل إلى عدة آلاف من الدولارات نتيجة نشاط السوق السوداء للدولار.

رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضبط تعريفة ركوب النقل للمواطنين

قالت مصادر حكومية لـ" اليوم السابع" إن اجتماع مجلس المحافظين، اليوم السبت، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تطرق إلى جهود المراقبة وتكثيف الحملات على مواقف السيارات، لمتابعة مدى الالتزام بتعرفة الركوب لخطوط النقل داخل المحافظات، والحرص على ألا تتجاوز نسبة الزيادة في تعريفة الركوب لأي خط النسبة من 10 ـ 15%، بما يتماشى مع مقدار الزيادة في أسعار المنتجات البترولية.

الداخلية: تدابير أمنية جديدة لتأمين القضاة والشخصيات العامة والرموز

كشف مصدر أمنى، أن الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية، عززت من إجراءاتها الأمنية على الشخصيات العامة والقضاة وبعض الإعلاميين، وتم اتخاذ العديد من التدابير الأمنية للتصدى لأية أعمال إرهابية تستهدفهم خلال الفترة المقبلة، بعد الحادث الفاشل لاستهداف المستشار الجليل أحمد أبو الفتوح قاضى محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، أمس الجمعة.

مفاجأة.. كوبر يواجه غانا بـ"خطة دفاعية"

عقد هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق معسكر الفراعنة غداً، استعداداً لمباراة غانا بتصفيات المونديال.

وقال كوبر لمعاونيه، إنه سيخوض مباراة غانا يوم الأحد المقبل بخطة دفاعية، مع محاولة خطف هدف الفوز أو التعادل على أقل تقدير.

برلمانى بريطانى: مصر إحدى منارات الأمل القليلة فى الشرق الأوسط

دعا نائب رئيس "مجموعة أصدقاء مصر" فى البرلمان البريطانى، اللورد مارليسفورد، إلى دعم الاقتصاد المصرى من خلال استئناف الرحلات السياحية البريطانية إلى مدينة شرم الشيخ. واصفا مصر بأنها إحدى منارات الأمل القليلة فى الشرق الأوسط.

المرور:انتشار شرطى بمواقف السيارات لضبط تعريفة الأجرة بعد رفع سعر الوقود

صرح مصدر مسئول بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، أنه تم تكثيف التواجد الأمنى بـ"مواقف سيارات الأجرة"، لضبط التعريفة، ومنع وقوع اشتباكات بين السائقين والركاب، بسبب رفع الأجرة عقب زيادة أسعار الوقود.

وفاة اللواء طه زكى مدير مكتب السادات الأسبق عن عمر يناهز 88 عاما

توفى فجر اليوم ، اللواء طه زكى ، المدير الأسبق لمكتب الرئيس محمد أنور السادات ، عن عمر يناهز 88 عاما تقريبا، وذلك بسكنه بمنطقة المهندسين، وتشيع الجنازة من مسجد مصطفى محمود ، عقب صلاة الظهر.

وعمل اللواء طه زكى بمؤسسة الرئاسة بعد ثورة التصحيح عام 1971 ، وتدرج فى المناصب حتى وصل لمدير مكتب الرئيس، نظرا لقربه من الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

الإسكان: بدء تحصيل الأقساط ربع السنوية لحاجزى المرحلة الثانية بأكتوبر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم بدء تحصيل الأقساط ربع السنوية المقررة لحين التخصيص، لكل من: حاجزى المرحلة الثانية بمدينة 6 أكتوبر (دهشور)، الذين سيتسلمون وحداتهم خلال عام، والحاجزين المحولين من مدينتى القاهرة الجديدة والسلام، إلى مدن: الشروق، و15 مايو، وبدر، وذلك ابتداء من 1/12/2016 وحتى 15/12/2016، موضحا أنه سيتم احتساب غرامة تأخير فى حالة التأخر عن سداد الأقساط فى الموعد المحدد.

السعودية ترحل 51 مصريا لمخالفتهم شروط الإقامة بينهم 3 هاربين من أحكام

وصل مطار القاهرة الدولى 51 مصريا مرحلين من قبل السلطات السعودية، وذلك بعد إلقاء القبض عليهم بسبب الإقامة غير الشرعية وخلافات مع الكفيل، وتم القبض على 3 منهم لهروبهم من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن، وذلك فور وصولهم المطار.

تعليم البحر الأحمر: انتظام الدراسة بمدارس غارب الثلاثاء المقبل

قالت نورة فاضل مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن يوم الثلاثاء المقبل سوف تنتظم العملية الدراسة بمدارس مدينة رأس غارب التى ضربتها السيول بداية الاسبوع المقبل.

اليوم.. الجبلاية تتسلم تذاكر مباراة غانا.. و"الأموال العامة" تتولى الأختام

يتسلم اتحاد الكرة تذاكر مباراة مصر وغانا المقرر لها 13 نوفمبر الجارى ببرج العرب بتصفيات المونديال، من مطابع الشرطة اليوم السبت، والتي يصل عددها إلى 50 ألف تذكرة.

ومن المقرر أن يزور وفد من نيابة الأموال العامة اتحاد الكرة اليوم لختم هذه التذاكر.

نواب الرياضة يبدأون حرب اللاعبين الأجانب.. سمير البطيخى يطالب الأندية المصرية بالاستغناء عن اللاعبين الأجانب لتوفير الدولار ..حسين عشماوى يقترح بقاء لاعب واحد بالأهلى والزمالك.. وعيد هيكل يطالب بترشيد عقودهم لتوفير العملة الصعبة

نواب للحكومة: مش وقته زيادة تذكرة المترو.. بعد تصريحات رئيس الوزراء بأن السعر الحالى لتذكرة المترو يؤدى إلى خسائر فادحة.. عماد محروس: الحكومة هتعالج المشكلات من جيب المواطن.. وحيد قرقر: "الناس مش ناقصة رفع سعر تذاكر"

نواب: رغيف العيش خط أحمر.. بعد بيان وزارة التموين.. رئيس "زراعة البرلمان": الحكومة ليست عدوة للشعب ولا يوجد نية للزيادة.. دمرداش:"اللى معاه عربية هيستحمل رفع الأسعار".. ونائب: الفقير مش هيقدر يعيش بدون دعم الخبز

أسعار المحاصيل تحت رحمة الدولار.. بعد زيادة أسعار المحاصيل..رئيس لجنة الزراعة: مقبولة ومرضية للفلاح.. السيد حسن: نحتاج إلى قوانين لضبط الأسواق.. ونائب: هذه الزيادات قليلة.. سعد تمراز يطالب بتحديدها وفق الأسعار العالمية

"فوت علينا بكرة" شعار محطات الوقود.. غضب شعبى فى الشارع السكندرى بعد ارتفاع أسعار الوقود.. زحام وتكدس فى محطات البنزين.. ونقيب "النقل البرى" يطالب بتقنين أسعار المواصلات العامة.. و"المحافظة" تعتمد التعريفة طبقا لطول المسافة

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