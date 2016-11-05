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يونيسيف: قرابة 2500 طفل وعائلاتهم وصلوا مخيمات النازحين جنوب شرق الموصل

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يونيسيف: قرابة 2500 طفل وعائلاتهم وصلوا مخيمات النازحين جنوب شرق الموصل يونيسيف: قرابة 2500 طفل وعائلاتهم وصلوا مخيمات النازحين جنوب شرق الموصل

اليونيسيف

أعلن ممثل منظمة يونيسيف في العراق بيتر هواكينز، أن حوالى 2500 طفل عراقي وعائلاتهم وصلوا إلى مخيمات النازحين جنوب شرق الموصل خلال الـ48 ساعة الماضية ومنذ دخلت القوات العراقية إلى شوارع المدينة قبل يومين بهدف استعادة السيطرة على الموصل من قبضة داعش.

وقال ممثل يونيسيف في بيان صدر اليوم السبت إن المنظمة رصدت منذ أول أمس أكبر عمليات للنزوح من الموصل منذ بداية العملية العسكرية لتحريرها في 17 أكتوبر الماضي.

وأوضح هواكينز، أنه من بين هؤلاء الأطفال من هم يعانون من إعاقات جسدية، معربا عن قلق المنظمة الدولية بشأن حماية الأطفال من العنف الذي يرجح أن يتصاعد وطالب جميع الأطراف في الصراع بحماية الأطفال داخل الموصل.

وأعرب المسؤول عن قلق المنظمة الدولية الخاص إزاء التقارير التي تشير إلى احتمال استخدام الأطفال والنساء كدروع بشرية، مشددا على أنه على جميع الأطراف احترام حقوق النساء والأطفال الذين يدفعون ثمنا باهظا للصراع في العراق.

أ ش أ

أعلن ممثل منظمة يونيسيف في العراق بيتر هواكينز، أن حوالى 2500 طفل عراقي وعائلاتهم وصلوا إلى مخيمات النازحين جنوب شرق الموصل خلال الـ48 ساعة الماضية ومنذ دخلت القوات العراقية إلى شوارع المدينة قبل يومين بهدف استعادة السيطرة على الموصل من قبضة داعش .

وقال ممثل يونيسيف في بيان صدر اليوم /السبت/ – إن المنظمة رصدت منذ أول أمس أكبر عمليات للنزوح من الموصل منذ بداية العملية العسكرية لتحريرها في 17 أكتوبر الماضي.

وأوضح هواكينز، أنه من بين هؤلاء الأطفال من هم يعانون من إعاقات جسدية، معربا عن قلق المنظمة الدولية بشأن حماية الأطفال من العنف الذي يرجح أن يتصاعد وطالب جميع الأطراف في الصراع بحماية الأطفال داخل الموصل .

وأعرب المسؤول عن قلق المنظمة الدولية الخاص إزاء التقارير التي تشير إلى احتمال استخدام الأطفال والنساء كدروع بشرية، مشددا على أنه على جميع الأطراف احترام حقوق النساء والأطفال الذين يدفعون ثمنا باهظا للصراع في العراق.

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