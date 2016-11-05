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البنك الدولي: تعويم الجنيه وتعديل أسعار الطاقة ينعش الاقتصاد المصري

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البنك الدولي: تعويم الجنيه وتعديل أسعار الطاقة ينعش الاقتصاد المصري البنك الدولي: تعويم الجنيه وتعديل أسعار الطاقة ينعش الاقتصاد المصري

البنك الدولي

رحب البنك الدولي بإجراءات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تنفذها المصرية حاليا، قائلا إن حزمة الإصلاحات التي أعلنتها مؤخرا ستساهم في إنعاش الاقتصاد المصري.

وأضاف البنك – في بيان صدر على موقعه الإلكتروني اليوم، السبت – أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة المصرية أمس الأول، الخميس، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وتعديل مواد الطاقة يعكس الوضع الطبيعي للسوق، وكذلك الجهود التي تبذلها البلاد لجذب الاستثمارات، خاصة في صعيد مصر، وتعزيز الأمن الاجتماعي لخلق فرص عمل للمصريين، وزيادة تنافسية المنتج المصري، وتعزيز معدل نمو الصادرات، وجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى البلاد.

وأوضح أن هذه الإجراءات ستساهم بشكل فعال في توجيه الموارد العامة نحو برامج زيادة النمو والبرامج الاجتماعية ذات الأولوية، كما ستؤدي إلى زيادة دخل الطبقات الفقيرة والمهمشة.

وتضمن التقرير تصريحا للمدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر أسعد عالم قال فيه: “إن برنامج الإصلاحات المصري طموح ويركز بقوة على خلق فرص العمل والإجراءات الاجتماعية التي من شأنها زيادة الدخل للطبقات الفقيرة والمهمشة”.

وأضاف: “ندعم بشكل خاص جهود الحكومة للحماية المجتمعية، عن طريق توسيع نطاق برنامج “تكافل” الذي يصل بالفعل لنحو 4.5 مليون مواطن من الطبقة شديدة الفقر، وتوجيه الاستثمارات الجديدة التي تهدف لتوفير فرص العمل إلى صعيد مصر، والتركيز على إشراك المرأة والشباب بكثافة في سوق العمل”.

أ ش أ

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