القوات العراقية تطهر أحياء شرق الموصل من المتفجرات

قام جنود عراقيون، أمس الجمعة، بتطهير الاحياء التى استعادوا السيطرة عليها من تنظيم داعش فى الموصل من المتفجرات.

وقالت قوات من جهاز مكافحة الإرهاب العراقية إنها استعادت ستة أحياء فى شرق الموصل مما يوسع الرقعة التى يسيطر عليها الجيش فى معقل التنظيم.

وقال ضابط بجهاز مكافحة الإرهاب إن جنوده شنوا عملية واسعة على المتشددين الذين أصبحوا الآن شبه محاصرين فى آخر معقل لهم فى العراق.

وقال البيان إن “قطعات جهاز مكافحة الإرهاب تحرر أحياء الملايين والسماح والخضراء وكركوكلى والقدس والكرامة فى الساحل الأيسر لمدينة الموصل وترفع العلم العراقى فوق المبانى بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات.”

وما زالت رقعة الأراضى التى تسيطر عليها قوات الحكومة تشكل جزءا صغيرا من المدينة المترامية الأطراف وكان يسكنها نحو مليونى شخص قبل أن تسيطر عليها داعش فى 2014.

وقال ألفريق جاسم نضال “فجرنا سيارات لحد الآن أكثر من تسع سيارات مفخخة بالإضافة إلى انتحاريين وحاليا ماضين بالتقدم إن شاء الله اليوم ننجز العمل فى حى الآنتصار ونتقدم إلى أحياء أخرى.”

وحملة الموصل أكبر عملية برية فى العراق منذ الغزو الأمريكى فى 2003. وتمكنت القوات العراقية حتى الآن من التوغل لكيلومتر ونصف داخل المدينة.

لكن الأحياء التى تم استعادتها أقل اكتظاظا بالمبانى من مناطق أخرى وخصوصا تلك التى تقع على الضفة الغربية لنهر دجلة حيث يغلب العرب السنة على السكان ومن الممكن أن يكون وضع المتشددين أكثر رسوخًا.

أ.ش.أ