بالأسماء.. المحكوم عليهم في قضية «العائدون من ليبيا»

قضت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار حسن فريد ، بمعاقبة متهمين إثنين بالإعدام شنقًا، كما عاقبت٤ متهمين بالمؤبد، وعاقبت متهم بالمشدد 15 عامًا، بالإضافة إلى المشدد 3 سنوات على 7 متهمين، وبرائة متهمين، المعروفة إعلاميًا بـ «العائدون من ليبيا».

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين أحمد إمام، و محمود عيد بالإعدام شنقًا لما نسب اليهم، وقضت بالسجن المؤبد لأربعة متهمين هم مصطفى عبد الوهاب، و أنور وجدي، و أحمد وجدي، و أحمد كامل.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا على المتهم يحيى محمد، كما قضت بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات و هم بدر البيومي، ومحمد رمضان، وعمرو فاروق، ومحمد فاروق، وأشرف السيد، وأحمد عيد، ومصطفى عبد الله.