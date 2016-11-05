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بالأسماء.. المحكوم عليهم في قضية «العائدون من ليبيا»

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بالأسماء.. المحكوم عليهم في قضية «العائدون من ليبيا» بالأسماء.. المحكوم عليهم في قضية «العائدون من ليبيا»

تعبيرية

قضت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار حسن فريد ، بمعاقبة متهمين إثنين بالإعدام شنقًا،  كما عاقبت٤ متهمين بالمؤبد، وعاقبت متهم بالمشدد 15 عامًا، بالإضافة إلى المشدد 3 سنوات على 7 متهمين، وبرائة متهمين، المعروفة إعلاميًا بـ «العائدون من ليبيا».

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين أحمد إمام، و محمود عيد بالإعدام شنقًا لما نسب اليهم، وقضت بالسجن المؤبد لأربعة متهمين هم مصطفى عبد الوهاب، و أنور وجدي، و أحمد وجدي، و أحمد كامل.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا على المتهم يحيى محمد، كما قضت بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات و هم بدر البيومي، ومحمد رمضان، وعمرو فاروق، ومحمد فاروق، وأشرف السيد، وأحمد عيد، ومصطفى عبد الله.

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