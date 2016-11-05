منى الشاذلي تدعم مشروعات تخرج طلاب الإعلام

أعلنت الإعلامية منى الشاذلي، عن دعمها لطلاب كليات الإعلام خلال مشروعات تخرجهم لهذا العام.

وقالت الإعلامية خلال حلقة أمس من برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «CBC» إنها تنتظر استقبال أفكار مشروعات التخرج الخاصة بكليات الإعلام لاختيار فكرة من إحدى الكليات الحكومية، وأخرى من نصيب الكليات الخاصة وذلك عبر صفحة البرنامج على «فيس بوك».

وأوضحت الشاذلي تعدد أشكال الدعم بدءًا من مشاركتها الشخصية للطلاب مرورًا بالدعم المادي والتقني من كاميرات وأعمال مونتاج، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب المشروعات في الوصول للمصادر وتذليل الصعوبات.

وكانت الإعلامية قد طرحت فكرتها بعد فقرة استقبلت فيها الفنان لطفي لبيب وعدد من خريجي كلية الإعلام بالإسكندرية، بعد حصول مشروع تخرجهم على أفضل فيلم قصير بمهرجان الإسكندرية السينمائي 2016؛ عن فيلمهم «حكايتنا»، وهو العمل الذي شارك فيه لبيب دون تلقي أجر أو وضع شروط.

وانتهت الفقرة بتسليم الطلاب درعًا لتكريم الفنان القدير، وهو ما اعتبرته الشاذلي فرصة لتقديم العون لطلاب الإعلام في شتى أنحاء الجمهورية.