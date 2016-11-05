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مصادرة 12 طن سكر وأرز ومكرونه مجهولة المصدر بالمنيا

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مصادرة 12 طن سكر وأرز ومكرونه مجهولة المصدر بالمنيا مصادرة 12 طن سكر وأرز ومكرونه مجهولة المصدر بالمنيا

>المنيا- حسن عبد الغفار

تمكنت الاجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث من ضبط  كميات كبيرة من السكر والأرز والمكرونة والدقيق مجهول المصدر
>تلقى اللواء فيصل دويدار مدير امن المنيا ، إخطارا من اللواء عبد الفتاح الشحات رئيس البحث الجنائى بالمديرية، بتمكن ضباط مباحث التموين بضبط " محمد. ر"، 21 سنه والمقيم قرية دلجا مركز دير مواس صاحب مخزن سلع غذائية بدون ترخيص، حيث تم ضبط 4 أطنان و400 كيلو جرام مكرونة، وضبط طنى سكر وطن أرز و1810علبة سجائر و960 كيلو زيت طعام و700 كيلو دقيق
>وضبط "محمود .ي"، 40 سنة والمقيم قرية بني حرام مركز ديرمواس صاحب مخزن سلع غذائية بدون ترخيص حيث تم ضبط طنى ملح طعام وطن أسمدة.


>كما تم ضبط "عواطف.ن "، 53 سنه صاحبة مخبز بدون ترخيص ومقيم هور مركز ملوي وذلك لحيازتها وتجميعها كمية من الدقيق البلدي المدعم بقصد بيعه بالسوق السوداء لتحقيق ارباح غير مشروعة ، وبلغت الكمية المضبوطة بحوزتها طن دقيق بلدى، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق 


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