أخبار عاجلة

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر -
مساء dmc - خبير بـ " دويتشه فيله " : مصر تشهد موجة تضامن مثيرة للإهتمام -
مساء dmc - نيويورك تايمز : تفجيرات "أحد السعف" كشفت مؤامرة داعش لتقسيم مصر -
بالصور.. سكرتير عام محافظة المنوفية يقدم العزاء لأسرة الشهيدة نجوي الحجار -
وقفة تضامنية أمام السفارة المصرية بالأردن للتنديد باﻹرهاب -
مساء dmc - حالات متوقع فيها تطبيق " قانون الطوارئ " -
مساء dmc - البرادعي : إن لم نستأصل أفكار العزل والنبذ والإقصاء فهي ستجد دوماً من يترجمها إلى عداءات -
مساء dmc - شاب مصري يحذر من آخر توعد بإستمرار التفجيرات عبر صفحته بالفيس بوك -
فيديو.. اللقطات الأولى لأتوبيس بروسيا دورتموند بعد الهجوم الإرهابي -
أيوب: الدوري مازال في الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مقتل رئيس بلدية فلبيني مسجون لاتهامات تتعلق بالمخدرات

Google+ Print
مقتل رئيس بلدية فلبيني مسجون لاتهامات تتعلق بالمخدرات مقتل رئيس بلدية فلبيني مسجون لاتهامات تتعلق بالمخدرات

الشرطة الفلبينية

قالت الشرطة الفلبينية إن رئيس بلدية محتجزا في سجن بوسط البلاد لاتهامات تتعلق بالمخدرات قتل هو وسجين آخر في تبادل لإطلاق النار يوم السبت في ظل استمرار حملة دامية على المخدرات في البلد الآسيوي.

وكان رولاندو اسبينوسا رئيس بلدية ألبويرا في إقليم ليتي قد سلم نفسه لقائد الشرطة الوطنية في أغسطس بعدما طلب منه الرئيس رودريجو دوتيرتي تسليم نفسه هو وابنه كيروين بسبب تورطهما في تجارة المخدرات.

وسمح لاسبينوسا فيما بعد بالعودة إلى منزله لكنه اعتقل في الخامس من أكتوبر تشرين الأول بتهمة حيازة مخدرات. وهو ثاني مسؤول تنفيذي محلي على قائمة دوتيرتي الخاصة بالمخدرات يقتل في عمليات للشرطة

وبحسب رويترز ذكرت الشرطة أن تبادل إطلاق النار وقع عندما أطلق اسبينوسا وسجين يدعى راؤول ياب النار على فريق تابع لمجموعة التحقيق الجنائي والتحري كان في مهمة لتنفيذ مذكرة تفتيش للمعتقلين بحثا عن أسلحة ومخدرات.

وقال المر بيلتيجار مفتش قائد الشرطة الإقليمية بمنطقة ايسترن فيساياس “وفقا للإجراءات سوف تخضع هذه الواقعة للتحقيق لمعرفة الحقائق والملابسات المحيطة بها.”

وقالت الشرطة إنها صادرت مسدسين من زنزانتي ياب واسبينوسا. وأضافت أنها عثرت أيضا على كيس يحتوي على مخدر الميثامفيتامين ومخدر آخر في زنزانة اسبينوسا.

ووصف القصر الرئاسي وفاة اسبينوسا بأنها “مؤسفة” وقال إن تحقيقا يجرى.

ونفى اسبينوسا أي دور له في تجارة المخدرات لكنه قال إن ابنه “يتاجر في الميثامفيتامين الذي يحصل عليه من تاجر مخدرات صيني مسجون.”

وقتل أكثر من 2300 شخص في عمليات للشرطة أو لأشخاص يشتبه أنهم حراس في إطار الحملة على المخدرات في الفلبين منذ تولي دوتيرتي الرئاسة في 30 يونيو.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا