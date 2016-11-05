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رئيس الشيشان يطالب نظيره التركي بتسليم 3 إرهابيين اعتقلوا في أنقرة

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رئيس الشيشان يطالب نظيره التركي بتسليم 3 إرهابيين اعتقلوا في أنقرة رئيس الشيشان يطالب نظيره التركي بتسليم 3 إرهابيين اعتقلوا في أنقرة

رمضان قاديروف

طلب رئيس الشيشان رمضان قاديروف، من نظيره التركي رجب طيب أردوغان تسليم 3 إرهابيين تم اعتقلهم مؤخرا في تركيا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) اليوم السبت عن قاديروف قوله مخاطبا أردوغان – :”أتوجه إليكم بطلب اتخاذ قرار إيجابي بشأن تسليم الإرهابيين الثلاثة لمحاكمتهم وفقا للقانون”.

وأضاف الرئيس الشيشاني أنه تم اعتقال كل من مهران سعيدوف واصلان بيك فادالوف وطرخان جازييف في تركيا، موضحا أن هؤلاء قادة للإرهابيين، وسبق لهم أن نشطوا في أراضي جمهورية الشيشان في روسيا الاتحادية.

وأشار قاديروف، إلى أن هناك معلومات تؤكد أن كل واحد منهم دبر ونفذ العديد من العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى عمليات قتل العسكريين وأفراد الشرطة والمدنيين في أراضي الشيشان.

وكانت الشرطة التركية قامت – في وقت سابق – بعملية واسعة النطاق في عدة محافظات ضد عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، وألقت القبض على 81 شخصا، وهم 21 قياديا للخلايا المحلية للتنظيم، و60 أجنبيا.

أ ش أ

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