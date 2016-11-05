غدًا.. المخرج مجدي أحمد علي ضيف «الستات مايعرفوش يكدبوا» على «CBC»

يستضيف برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني على شاشة «CBC»، غدًا الأحد، المخرج مجدي أحمد علي، في تمام الثالثة عصرًا.

ويدخل المخرج في مواجهة لأول مرة وجهًا لوجه أمام منصة نسائية تحاوره عن الفن، ورحلته في عالم الإخراج، وكيف بدأت.

كما يتحدث عن المرأة ودورها في حياته ونجاحه وأيضًا رؤيته للمجتمع المصري الآن وما الذي طرأ عليه من تغيرات.

ويوضح المخرج الكبير أبرز أعماله التي نفذها من قبل وكيف كانت أبرز التحديات فيها، ويتحدث عن كيف تغلب عليها، وأيضًا يكشف عن علاقاته وكواليس عمله مع النجوم الكبار، وما أبرز المواقف التي يتذكرها عن أعماله وسط حديث خاص عن السينما والدراما الفترة الحالية.